Dieng a signé un nouveau contrat (Officiel)

L'OM a officialisé la signature du nouveau contrat de Bamba Dieng (21 ans), ce vendredi.





Sur son site officiel, le club olympien a annoncé la signature du nouveau contrat de Bamba Dieng. L'attaquant a paraphé un bail dont la durée n'a pas été précisée. Il a sans aucun doute obtenu une revalorisation substantielle, alors que sa rémunération était jusque-là basée sur la grille salariale des juniors intégrant l'équipe première. Le club phocéen insiste d'ailleurs dans son communiqué sur la "marque de confiance" que constitue cet accord.



Cette saison, Bamba Dieng a pris part à 12 matchs de Ligue 1, inscrit 3 buts et donné 1 passe décisive. Il a aussi joué 5 rencontres d'Europa League. Il a rejoint l'OM en provenance du centre de formation de Diambars FC, en octobre 2020, et s'est rapidement adapté au rythme du football français. On peut imaginer qu'il va encore progresser, ces prochains mois.