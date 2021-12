OM-Lokomotiv : les notes de la presse

Les Marseillais ont obtenu un succès sur la plus petite des marges face au Lokomotiv Moscou (1-0), jeudi. Il leur permet de se qualifier pour la Ligue Europa Conférence.





Les notes sont plutôt au ras des pâquerettes. Les quotidiens n'ont pas considéré que le niveau était très relevé, entre les deux formations. Valentin Rongier hérite des évaluations les plus basses, tandis que les prestations de Cengiz Under et Arek Milik sont récompensées.





Le onze de départ : Mandanda (6) - Rongier (4), Balerdi (5), Saliba (6), Peres (5) - Guendouzi (5), Gueye (5), Gerson (5) - Under (6), Milik (6), De la Fuente (4).

Le coach : Sampaoli (5).

L'arbitre : Collum (6).





Le onze de départ : Mandanda (5,3) - Rongier (4), Balerdi (5), Saliba (5,3), Peres (5,3) - Guendouzi (5), Gueye (4), Gerson (5,7) - Under (6), Milik (6), De la Fuente (5).

Le coach : Sampaoli (6).

L'arbitre : Collum (5).





Le onze de départ : Mandanda (6,5) - Rongier (6), Balerdi (7,4), Saliba (7,2), Peres (7,4) - Guendouzi (6,7), Gueye (6,8), Gerson (7,1) - Under (8), Milik (7,3), De la Fuente (6,7).

Les remplaçants : Henrique (6,1), Lirola (6,4), Dieng (6,1), Kamara (6,2).