Riolo hallucine sur les occasions manquées par les Marseillais

Daniel Riolo ne comprend pas la maladresse dont font preuve les Olympiens, face au but adverse. Il s'est payé les attaquants, après le match OM-Lokomotiv (1-0).





"Cet OM, en ce moment, franchement ce n'est pas terrible. Devant, je vois des trucs... Il y a deux occasions nettes. Techniquement, il y a des fautes incroyables ! a lâché le journaliste sur l'Antenne de RMC. Il y a la dernière occasion de Dieng, on l'impression qu'il a le pied à l'envers. Il y a celle de Gerson après la passe nette de Rongier. Je me souviens de ces dernières semaines quand je disais que l'OM c'était quand même pas mal, qu'il y avait les occasions et le jeu. Sauf qu'une fois, deux fois, trois fois... Dans des matchs où tu as des occasions pareilles et tu as toujours cette maladresse technique, ça commence à faire beaucoup et ça commence à me saouler."





"Au bout d'un moment, ça commence vraiment à fatigue"

Les hommes de Jorge Sampaoli ont manqué des situations très franches, face aux Russes : "Ce (jeudi) soir, c'est le paroxysme des pieds carrés entre Gerson qui n'est pas foutu... Le ballon, comme il lui arrive, hey oh gars, mets une patate, enlève le plat du pied, je ne sais pas, fais ce que tu veux, mais elle va dedans celle-là ! Je ne parle même pas de Dieng. Alors lui on a l'impression qu'il avait les pieds dans le dos, c'est très bizarre. Au bout d'un moment, ça commence vraiment à fatiguer. Tu te dis que ça va gâcher tout le travail, tout le plaisir qu'on a parfois à les voir bien jouer", a-t-il ajouté.



Ce manque de sang-froid devant le but peine à s'expliquer. En d'autres temps, JPP l'avait corrigé en travaillant ses gammes, durant des heures, avec Alain Casanova. Il lui avait d'ailleurs dédié son Ballon d'Or. Certains Phocéens seraient bien inspirés d'en faire autant.