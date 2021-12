Ligue 1 : le ballon 2022 a été dévoilé

La LFP et uhlsport ont dévoilé la version 2022 d'Elysia, le ballon officiel du championnat de France, qui sera utilisée dès les premiers matchs de la phase retour le week-end des 7, 8 et 9 janvier 2022.







Le communiqué de la LFP

Pour cette deuxième partie de saison, le ballon de match officiel de la Ligue 1 Uber Eats s'habille de nouvelles couleurs avec le retour au classique du football, le blanc et le noir, accompagnés d'une touche de jaune fluo.



Ce nouveau ballon Elysia sera le dernier produit par uhlsport et marque la fin d'une longue et riche collaboration entre uhlsport et la Ligue de Football Professionnel. Partenaire historique de la LFP, uhlsport a oeuvré depuis 25 ans au service du football et du spectacle en fournissant les ballons officiels de Ligue 1 Uber Eats (2017-2022) et de la Ligue 2 BKT (2012-2022) mais également ceux de la Coupe de la Ligue BKT (1997-2020).