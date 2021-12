Guendouzi : "Il y a une autre compétition qu'on va jouer à fond"

Mattéo Guendouzi (22 ans) a fait part de sa satisfaction, après le succès obtenu par l'OM contre le Lokomotiv Moscou (1-0). Il compte bien aller le plus loin possible, en Ligue Europa Conférence.





"Ça fait du bien, car on aurait dû gagner d'autres matchs sur cette phase de groupes. On avait raté de nombreuses occasions, donc on avait eu des nuls. On est déçu de sortir de la Ligue Europa, mais il y a une autre compétition qu'on va jouer à fond. On va tout donner pour aller le plus loin possible et la gagner. Ça va être un objectif, car on veut le faire pour nos supporters et pour nous aussi", a confié le milieu de terrain au micro de W9.



L'OM connaît déjà la plupart de ses adversaires potentiels. Seul le match entre Tottenham et Rennes reste à jouer. Selon le résultat, le club anglais pourrait figurer dans la liste des opposants que pourrait affronter le club olympien.



Guendouzi a joué 22 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis l'été dernier. Il a pris part aux 6 rencontres de Ligue Europa.