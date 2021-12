Gueye : "On devait montrer un autre visage"

Pape Gueye (22 ans) se réjouit d'avoir obtenu un billet pour la Ligue Europa Conférence. Il souhaitait montrer de meilleures choses, ce jeudi, face au Lokomotiv Moscou.





"On savait que ça allait être compliqué face à cette équipe, qui a joué regroupé. On a gagné ce match, c'est le premier qu'on gagne cette année en Ligue Europa et on est contents d'être toujours en course en Coupe d'Europe. On avait à coeur de gagner à domicile et on savait que ce match serait important pour préparer ce déplacement à Strasbourg (en Ligue 1 dimanche à 17h). On devait montrer un autre visage, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et on très contents", a déclaré le milieu de terrain au micro de W9, après la rencontre.



Comme ses partenaires, Pape Gueye engrange beaucoup d'expérience, cette saison. Il totalise 21 matchs, dont 10 disputés en tant que titulaire. Depuis son arrivée à l'OM, en provenance du Havre, il a joué 60 rencontres, toutes compétitions confondues. Son contrat porte jusqu'en juin 2024.