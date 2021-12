Riolo en remet une couche sur Aulas

Daniel Riolo s'est à nouveau exprimé sur le dossier Lyon-OM, s'attardant sur la réaction de Jean-Michel Aulas. Il pense que le président de l'OL a perdu pied.





"Je rappelle juste aux Lyonnais que Jean-Michel Aulas a dit à maintes reprises, dans des cas similaires qui ne concernaient pas son club, que le retrait de point était la solution. Il l'avait dit après Nice-Marseille et il l'avait dit dans le passé. Donc il faut juste à un moment que les mecs redescendent sur terre. En ce moment... Bon, pas en ce moment parce que ça fait un peu longtemps, Jean-Michel Aulas est complètement à côté de la plaque ! Les communiqués, tout ce qui sort de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, et je ne parle même pas du sportif où l'on est en pleine débandade...", a estimé le journaliste sur l'antenne de RMC. Il croit au passage que l'OL en subit les conséquences : "Ce club doit vraiment se ressaisir parce que tout part vraiment dans tous les sens. Il faudra reparler du départ de Juninho, de la mainmise que Vincent Ponsot commence à exercer sur ce club à tous les niveaux. C'est lui le nouveau patron et je ne sais pas si c'est très bon pour l'Olympique Lyonnais. Bref, on aura le temps d'en reparler."



Lyon paraît avoir beaucoup bluffé, ces dernières semaines, avec toujours l'idée que ses interventions parviendront à influencer l'opinion et les instances. Cela contribue à installer un climat malsain et oblige ses concurrents à en faire de même. Le verdict prononcé par la commission de discipline, mercredi, pose question pour plusieurs raisons. L'OM pourrait faire appel dans un premier temps auprès de la FFF.