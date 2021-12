Ligue Europa Conférence : les adversaires possibles de l'OM

L'OM a obtenu son billet pour la Ligue Europa Conférence, jeudi soir, en dominant le Lokomotiv Moscou (1-0). Voici les noms de ses adversaires potentiels.





Le club phocéen disputera les barrages de la Ligue Europa Conférence, les 17 et 24 février 2022. Il affrontera l'un des deuxièmes de la phase de poules et connaît huit de ses neuf adversaires potentiels. Le dernier est lié au résultat du match entre Tottenham et Rennes (il pourrait s'agir des Spurs). Or la rencontre a été reportée en raison de nombreux cas de Covid-19 dans les rangs des Londoniens. On ne sait pour l'instant pas quand elle sera rejouée.



Les adversaires potentiels de l'OM sont donc les suivants : Maccabi Tel Aviv (ISR, groupe A), Partizan Belgrade (SER, groupe B), Bodo Glimt (NOR, groupe C), Randers (DAN, groupe D), Slavia Prague (RTC, groupe E), PAOK Salonique (GRE, groupe F), Tottenham (ANG) ou Vitesse Arnhem (PB) (groupe G), et Qarabag (AZE, groupe H). Le tirage au sort aura lieu à Nyon, le 13 décembre.



Les huitièmes de finale réuniront ensuite les qualifiés de ces barrages et les premiers de chaque groupe de C4. Ils se joueront les 10 et 17 mars.