L'entraîneur de Nimègue évoque les difficultés de Pedro Ruiz

Rogier Meijer, entraîneur du NEC Nimègue, a commenté les difficultés éprouvées par Pedro Ruiz (21 ans), cette première partie de saison. Il considère de lui laisser du temps.





"Je ne veux pas dire que l'arrivée de Pedro est une énorme déception. S'il n'avait pas subi cette grave blessure au genou, nous n'aurions jamais pu l'avoir. Bien sûr, nous nous attendions tous à ce qu'il puisse jouer plus souvent, mais il y avait toujours un certain risque. Pedro n'a pas pu jouer au football depuis 18 mois. Ensuite, il faut être réaliste et ne pas penser qu'il sera un joueur de base dans quelques mois. C'est pourquoi nous avons convenu d'une durée de prêt plus longue avec Marseille. La première partie a été malheureuse", a déclaré le technicien (propos recueillis par Gelderlander).



Pedro Ruiz n'a participé qu'à 3 rencontres d'Eredivisie, cette saison, pour un total de 70 minutes passées sur les terrains néerlandais. Il n'est pas parvenu à se montrer décisif. Il s'est engagé avec l'OM jusqu'en juin 2024 et est prêté au NEC Nimègue jusqu'en juin 2023. Pour rappel, il a été formé au Real Madrid et a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en janvier 2020. Il n'a pour l'instant pas encore retrouvé son meilleur niveau.