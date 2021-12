Balerdi veut remporter la C4

De retour sur la pelouse face au Lokomotiv Moscou, Leonardo Balerdi (22 ans) a évoqué la future participation à la Ligue Europa Conférence. Il souhaite aller le plus loin possible.





"On a fait un bon match. La première période a été meilleure que la deuxième. On est contents, on voulait s'imposer et se qualifier, c'est ce qu'on a fait. On doit jouer pour gagner tout ce qui se présente à nous. Donc on doit essayer de gagner cette compétition, par respect pour le club et ses supporters, même si on espérait surtout continuer en Ligue Europa", a déclaré le défenseur face aux journalistes. Le défenseur espère quant à lui davantage jouer, et ce même si Jorge Sampaoli lui demande d'aller au poste de gardien : "J'ai été très à l'aise, ce soir. C'est vrai que ce n'est pas habituel que moi je joue à droite, et que William Saliba soit plus au milieu. On a réussi à trouver de bonnes passes, à faire de bonnes relances. On a aussi su bien fermer les espaces. De toute façon, quand l'entraîneur te demande quelque chose, il faut savoir répondre présent. S'il me demande d'être gardien, et bien je vais jouer gardien, je ferai le nécessaire."



Depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi a disputé 12 matchs, toutes compétitions confondues. Il a été moins utilisé, ces dernières semaines, alors que Duje Caleta-Car était revenu au premier plan.