Rothen en colère contre la commission de discipline

Jérôme Rothen ne digère pas la sanction prononcée par la commission de discipline, concernant les incidents du match Lyon-OM. Il juge ça scandaleux.





Sur les ondes de RMC Sport, l'ancien Parisien a donné son sentiment sur le verdict de la commission de discipline, concernant la bouteille reçue par Dimitri Payet au Groupama Stadium. Il n'a pas mâché ses mots : "J'en veux à la commission de pondre ça sans barème. C'est purement scandaleux. En termes d'image, c'est catastrophique. Ce qui m'a choqué, c'est le cas Payet. On prend le joueur pour une marionnette. C'est lui la victime dans cette affaire et il n'est pas entendu. Comment peut-on ne pas l'entendre à cette commission de discipline ? Je vais dans le sens de Jacques Cardoze, c'est scandaleux." Il regrette notamment certains points concernant le joueur marseillais : "Il n'y a pas eu de mot pour Payet. Et dans le rapport qui fait douze pages, il n'y a que quatre lignes sur Payet. C'est du foutage de gueule."



L'OM n'a toujours pas indiqué s'il allait faire appel ou non. Des éléments techniques liés au dossier étaient encore à l'étude, jeudi soir, a expliqué le média.