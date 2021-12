Sampaoli : "On doit améliorer nettement notre finition pour grandir"

Jorge Sampaoli regrette que ses troupes n'aient pas marqué plus de buts contre le Lokomotiv Moscou (1-0), jeudi soir, en Ligue Europa. Il appelle à davantage travailler pour gommer ça.





"Je crois que l'équipe a été supérieure. Comme dans quasiment tous les matchs dans cette compétition. On doit améliorer nettement notre finition pour grandir. Ça nous fait souffrir dans beaucoup de matchs. Avec une meilleure finition, on aurait obtenu notre qualification en Ligue Europa. On travaille dur dans cet aspect du jeu. Il y a des séries pour des joueurs en manque d'efficacité qui ont habituellement de meilleures statistiques dans ce domaine. Il faut continuer de travailler plus pour obtenir plus de tranquillité dans des matchs que l'on domine", a analysé l'Argentin en conférence de presse.



L'OM a néanmoins obtenu son premier succès et s'est qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Il termine son parcours à la 3e position de son groupe, avec 7 points obtenus en 6 journées, soit 1 victoire, 4 nuls et 1 défaite. On peut regretter qu'il n'ait pas tenu le score lors du premier match, lors duquel le Lokomotiv a égalisé en toute fin de rencontre (1-1), et le match manqué sur le terrain de Galatasaray (2-4).