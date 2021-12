L'OM voudrait faire appel de la décision de la commission de discipline

L'OM aurait intention de faire appel de la décision de la commission de discipline de la LFP, concernant le match Lyon-OM. Le dossier devrait ainsi être transmis à la FFF.





Selon les éléments recueillis par RMC Sport, le club olympien juge les sanctions prononcées par la commission de discipline de la LFP insuffisantes. Il aurait l'intention de faire appel de ses décisions devant la commission supérieure d'appel de la FFF. Le média précise que les dirigeants, aidés de juristes et d'avocats, ont planché sur la question toute la journée. "On ne va pas en rester-là", a confirmé un membre de la délégation phocéenne.



On s'oriente donc vers une suite. Car si l'OL s'est insurgé d'être sanctionné, on doute qu'il soit sincère en affirmant qu'il servait d'exemple. Jean-Michel Aulas pourrait transpirer bien davantage face à un autre jury. Pour rappel, la commission de discipline de la LFP n'avait même pas convié les Marseillais...