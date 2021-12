La Ligue 2 passera à 18 en 2024-2025

L'assemblée générale de la LFP a voté le passage de la Ligue 2 à 18 clubs, à compter de la saison 2024-2025. L'élite continue de se resserrer.





Après la L1, la L2 va changer de format. Par le biais d'un communiqué, la LFP a indiqué que son AG a validé le passage de sa D2 à 18 clubs à 78,34 %, à compter de l'exercice 2024-2025. Le changement se fera donc un an après celui de la Ligue 1. Comme pour l'élite, le passage à 18 pourrait être anticipé, étant donné que "les repêchages seront supprimés sous réserve de maintenir le format du National". A noter que les clubs relégués en National pourraient être autorisés, sous certaines conditions, à conserver leur statut professionnel plus de deux ans.



Vincent Labrune, président de la LFP, a confié sa satisfaction : "Six mois après une première décision structurante pour la Ligue 1, les clubs de Ligue 2 ont choisi de poursuivre la dynamique vertueuse et ambitieuse pour le football professionnel français. La réduction à 18 de la Ligue 1, puis celle de la Ligue 2, démontrent l'union et la volonté de tous les clubs de créer les conditions d'un plan de réforme ambitieux qui passera par la création d'une société commerciale." La LFP va maintenant pouvoir travailler avec la FFF, concernant la création d'une D3 professionnelle.