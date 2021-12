Les supporters de l'OM interdits de déplacement à Strasbourg

Les supporters de l'OM ne pourront pas se rendre à Strasbourg, dimanche, pour assister à la rencontre entre les deux équipes. Le préfet a interdit leur déplacement.





Sur son site officiel, le club olympien annonce que les fans marseillais ne pourront pas assister au match prévu contre le RCSA, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 : "Interdits de déplacement, les groupes de supporters n'ont pas organisé de déplacement. Un arrêté préfectoral a été pris pour interdire la démonstration d'une affiliation à l'Olympique de Marseille de la part de supporters, en ville et aux abords du stade strasbourgeois", indique le communiqué publié.



Le déplacement des fans olympiens n'étaient pas non plus autorisés pour les rencontres précédentes. Cela n'a pas empêché d'entendre des chants phocéens, à la Beaujoire, à l'occasion du succès obtenu contre Nantes. A noter que Strasbourg reste sur deux succès retentissants, face à Nice (3-0 à l'extérieur) et Bordeaux (5-2 à domicile). L'équipe de Jorge Sampaoli devra évoluer à son meilleur niveau pour espérer revenir avec des points.