OM-Lokomotiv : compos probables, chaîne et horaire du match

L'OM accueille le Lokomotiv Moscou, ce soir, pour le compte de la 6e journée de la Ligue Europa. Horaire, compos, chaîne de diffusion... Voici les informations à savoir sur le match !





Le club olympien va terminer son parcours de Ligue Europa ce soir. Confronté à des adversaires solides, on ne peut pas dire qu'il ait brillé. Ses joueurs ont certainement engrangé de l'expérience, mais ils n'ont pas toujours été à la hauteur. A leur décharge, ils ont dû composer avec un match Nice-OM reporté et positionné au milieu d'une grosse série. Au contraire de tous les autres clubs, ils n'ont pas bénéficié d'une pause d'une semaine entre les deux périodes de matchs tous les trois jours. Et cela a certainement plus pesé que ce que la commission de discipline l'imagine.



Pour ce dernier match, Jorge Sampaoli peut s'appuyer sur un groupe au complet. Dimitri Payet, qui était incertain, a bien été retenu par l'Argentin. Et c'est aussi le cas de Bamba Dieng. Il faut maintenant espérer que le technicien parviendra à créer une animation cohérente, intégrant notamment Arek Milik. Côté russe, Barinov est suspendu, tandis que Guilherme, Magkeiev, Anjorin, Beka Beka, Mirantchouk, Jemaletdinov, Zé Luis et Jivogliadov sont forfaits.





La seule confrontation entre le Lokomotiv et Moscou

L'OM n'a rencontré le club moscovite qu'une fois, dans son histoire. Et c'était lors du match aller. Il n'est pas parvenu à s'imposer, bien qu'il ait mené au score pendant trente minutes, en seconde période, et ait joué à onze contre dix. Il a encaissé un but très évitable dans les dernières secondes.





Les compos probables d'OM-Lokomotiv Moscou

Voici la tendance pour les compositions de la rencontre OM-Lokomotiv. Nous posterons les équipes officielles, environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Alvaro, Peres - Gueye, Guendouzi, Gerson - Under, Milik, De la Fuente.



La compo probable du Lokomotiv : Khoudiakov - Nnakhov, Jedvaj, Pablo, Rybus - Kerk, Petrov, Maradichvili, Kamano - Lisakovitch, Smolov.





OM-Lokomotiv Moscou, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Le match OM-Lokomotiv sera retransmis sur W9 et Canal+ Sport, à partir de 21h00.