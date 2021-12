Longoria va décider si l'OM fait appel, ce jeudi

Jacques Cardoze a indiqué que Pablo Longoria déciderait aujourd'hui si l'OM fait appel ou non, dans le dossier des incidents de Lyon.





Sur BFM Marseille, le directeur de la communication de l'OM a donné de nouvelles précisions sur la position adoptée par le club, suite à l'annonce des sanctions par la commission de discipline : "Le président Longoria doit statuer aujourd'hui sur cette décision. Faut-il faire appel ? Il va consulter notre équipe de juristes et notre avocat Maitre Grimaldi, ce matin. Plusieurs propositions lui seront faites. Et le président Longoria sera amené à prendre cette décision, aujourd'hui", a-t-il déclaré.



On devrait donc connaître dans les prochaines heures la réponse officielle du club marseillais au verdict prononcé par la commission de discipline. On peut imaginer que les équipes juridiques pèsent le pour et le contre. Compte tenu de l'attitude de la commission, on peut espérer un appel au moins pour le principe.