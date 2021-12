La commission de discipline pas si indépendante ? Salomon demande du changement

Bruno Salomon considère que le football français ne peut plus se permettre des jugements comme celui de mercredi, avec Lyon-OM. Il pense qu'il faut apporter des changements au sein de la commission de discipline.





"Quand on reprend toute la séquence, et je repartirais même de Mediapro, on est en train de vivre un truc avec le foot français... On est au coeur de la commission de discipline. On est en train de nous laisser entendre qu'elle n'est pas si indépendante que ça. Il faut que le foot français fasse sa mue pour ne pas revivre ça parce que ça devient un peu ridicule", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Espérons que la presse ne se taise pas et dénonce des agissements qui sont les mêmes depuis des années, voire des décennies. Quand certains dirigeants ont été traqués par la justice jusque dans les jardins des tantes des joueurs, d'autres continuent de passer entre les gouttes. Il est temps que cela cesse.