Balbir demande à Kamara de redescendre sur terre

Denis Balbir n'a pas aimé le comportement de Boubacar Kamara (22 ans), ces dernières semaines. Il lui a rappelé qu'il n'avait rien prouvé.





"En ce moment, beaucoup de joueurs sont loin de répondre aux attentes à Marseille. Contre Brest, Konrad De La Fuente nous a encore laissés sur notre faim. Et puis il y a le cas Boubacar Kamara qui peut vite devenir un problème. Ce n'est pas le plus mauvais joueur de l'OM certes, mais il n'a encore rien prouvé alors se permettre de sécher des conférences de presse ... Ce genre de comportement m'énerve. Kamara, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas non plus Zidane ou Platini. Il faut vraiment que certains redescendent sur terre...", a estimé le consultant sur le site de But Football Club.



Boubacar Kamara n'a pour l'instant pas eu le cran de prendre position, concernant son avenir. Et il a même semblé reprocher à l'OM de lui trouver une porte de sortie, l'été passé, alors que son contrat est proche d'arriver à son terme. Espérons qu'il se reprendra et fera en sorte de ne pas partir en lésant son club formateur et donc en fâchant ses supporters.