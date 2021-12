Alonzo comprend l'intervention de Cardoze

Jérôme Alonzo a donné son sentiment sur la déclaration de Jacques Cardoze, mercredi. Il pense que l'OL continue d'influencer les instances.





"Tu peux quand même comprendre leur inquiétude de te dire : il y a le boss de Lyon, l'un des boss du foot français qui est dans le bureau avec son expérience, sa faconde, son entrejambe, tout ce que tu veux et l'OM est seul et ne peut même pas se défendre. Donc tu peux aussi comprendre le fond de la déclaration de Jacques Cardoze", a déclaré l'ancien gardien de but au micro de la chaîne L'Équipe.



La commission de discipline a donc décidé de faire rejouer le match Lyon-OM, ajoutant un nouveau rendez-vous au calendrier phocéen déjà très chargé. Elle avait fait de même pour Nice-OM. Maintenant, supposons que des supporters parisiens décident de lancer des projectiles pour vraiment blesser des Marseillais, lors du Clasico retour. Alors le PSG, qui comptera 20 points d'avance, sera sanctionné de la même façon ? On peut penser que la commission de discipline, dont les membres n'ont ni de près ni de loin un rapport avec le football, n'est tout simplement pas à la hauteur de sa tâche. Et sa neutralité pose question depuis des années.



L'OM ayant visiblement décidé de ne plus subir, cette affaire ne devrait pas en rester là.