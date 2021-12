Lyon juge la décision "sans précédent" et regrette de "servir d'exemple"

L'OL a posté un communiqué, suite aux sanctions prononcées par la LFP. Il ne pensait apparemment pas être puni. Il a aussi répondu à Jacques Cardoze.





"L'Olympique Lyonnais prend acte de la très lourde sanction de la commission de discipline et regrette de servir d'exemple après une série de faits qui se sont produits dans d'autres stades depuis le début de saison. (...) La commission de discipline a fait le choix de céder à l'émotion, mais aussi aux pressions venues de toute part. Avec cette décision sans précédent, la commission de discipline a créé une inégalité de traitement sur une même saison entre les clubs, où des actes bien plus graves ont entraîné des sanctions bien plus légères que celles décrétées contre l'Olympique Lyonnais. L'absence de barème établi pour les sanctions fait désormais peser un risque important sur l'équité sportive et financière des clubs français", a-t-il notamment écrit sur son site officiel, se réservant la possibilité de faire appel.



Le club de Jean-Michel Aulas a également commenté la sortie de Jacques Cardoze : "Jacques Cardoze s'est livré à des comparaisons douteuses tout en affirmant que l'Olympique de Marseille ne reconnaissait pas cette commission de discipline. Cette négation inquiétante semble apparaître comme une ultime tentative de mise sous pression de la commission. Quand Pablo Longoria affirme à juste titre que le foot français est en danger, ce type de réactions dangereuses doit nous pousser à une condamnation de la part de tous."



Quoi qu'en pense l'OL, on doute que l'OM en reste là. D'autant que Jean-Michel Aulas n'a pas été sanctionné pour ses menaces hallucinantes sur l'arbitre...