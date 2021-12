Deneux a répondu à Cardoze

Sébastien Deneux a répondu à Jacques Cardoze, en conférence de presse. Il a défendu sa vision de la justice.





"Je reconnais là à M. Cardoze son sens habituel de la nuance. Je suis assez surpris et sidéré de ce type de comportement. Sur la forme, se présenter au siège de la Ligue pendant les débats participe de manière à peine violée d'une forme de pression. Sur le fond, c'est totalement erroné. L'absence de convocation de l'OM répond à une logique simple, la commission examinait la responsabilité de l'OL et seulement de l'OL. Le PSG n'était pas convoqué lorsque les incidents d'OM-PSG ont été examinés. L'OM a été sollicité par l'instructeur et a fait valoir un certain nombre de réponses. L'OM a été invité à faire connaître ses observations. La présence de l'OM ce soir n'était absolument pas nécessaire", a déclaré le président de la commission de discipline face aux journalistes.



Comparer OL-OM à OM-PSG, c'est faire fi de la différence qu'il a pu y avoir entre les deux rencontres. C'est ignorer qu'un joueur a été blessé, au Groupama Stadium. C'est admettre indirectement que Jacques Cardoze avait raison sur l'importance donnée à la voix des coupables. A noter que Jean-Michel Aulas n'a même pas été sanctionné. C'est absolument honteux.