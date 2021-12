Lyon-OM : la commission de discipline annonce ses sanctions

Jugée illégitime par l'OM, la commission de discipline a annoncé ses sanctions, suite à la réunion de ce mercredi. L'OL a écopé d'un retrait ferme de 1 point, et d'un match à huis clos (déjà joué contre Reims). Le match Lyon-OM sera aussi rejoué à huis clos au Groupama Stadium. Bref, ça ne coûte pas très cher de balancer une bouteille sur Dimitri Payet. Le club de Jean-Michel Aulas s'en tire bien. Sauf que les Marseillais ne vont probablement pas en rester là, cette fois.





Lyon s'en est encore mieux tiré que Nice. Il n'a écopé que d'un retrait de 1 point. La rencontre se rejouera à huis clos. Une mauvaise nouvelle pour l'OM, dont le calendrier avait déjà été alourdi par le match de Nice qui a aussi été rejoué. La victime est donc une nouvelle fois pénalisée.



La décision de la commission de discipline est encore une fois loin d'être à la hauteur des événements. Elle n'avait d'ailleurs pas convoqué les victimes (les Marseillais), se contentant d'écouter les arguments des coupables, alors que le dossier était important pour les deux (ce n'était pas le cas pour OM-PSG, au contraire de ce qu'affirme Monsieur Deneux...). La commission n'a pas non plus tenu compte des interventions des différents membres du gouvernement, et même de Vincent Labrune, demandant plus de sévérité. On peut penser sans trop sourciller que ce jugement entame encore un peu plus sa crédibilité. Espérons qu'il y ait un jour du changement !



Jacques Cardoze ayant jugé la commission de discipline illégitime, on peut imaginer que l'OM va rapidement saisir la commission de discipline de la FFF, voire le CNOSF, pour se défendre.



A noter que Jean-Michel Aulas n'a apparemment pas été sanctionné...