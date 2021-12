Sampaoli : "Il y a toujours cette obligation de tenter de gagner la compétition"

En conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur la possible qualification de l'OM pour la Ligue Europa Conférence. Il refuse de sous-évaluer la compétition.





"Nous ne sommes pas en position de choisir": "La réalité qui est là nôtre aujourd'hui est celle-ci. Ce que je dis tout le temps en revanche, c'est que le peuple marseillais a besoin de titres. Je l'ai dit au président, aux propriétaires, cette ville a besoin de titres, Marseille ne supporte pas le juste milieu", a-t-il confié en conférence de presse, ce mercredi. Et il jouera la C4 à fond, si l'OM se qualifie : "Si on doit jouer la Ligue Europa Conference, on va quand même voir des équipes comme la Roma, Tottenham... Ce sont de grandes équipes. Il y a toujours cette obligation, cette responsabilité de tenter de gagner la compétition. Personnellement j'avais beaucoup d'espoir dans notre campagne européenne même si je savais que ça allait être difficile, parce qu'on a quand même une équipe très jeune, très remaniée. Mais j'ai toujours gardé cet espoir. Et si on doit jouer la Ligue Europa Conference, ce sera la même chose. Pour que les gens puissent prendre du plaisir, il faut s'habituer aussi à gagner. Si on s'habitue à gagner, cela deviendra une obligation, une obligation d'avoir une équipe compétitive", a-t-il poursuivi.



L'OM a besoin d'obtenir au moins un nul face au Lokomotiv Moscou pour gagner son billet pour la Ligue Europa Conférence.