Lyon-OM : une vidéo qui démonte l'argument de l'acte isolé

L'OM s'appuie sur une vidéo montrant que Dimitri Payet (34 ans) a été la cible de plusieurs lancers de projectile. Elle réfute l'argument de l'acte isolé défendu par Jean-Michel Aulas.





RMC Sport a diffusé une vidéo du match Lyon-OM filmée dans un angle inédit. Elle montre que le Réunionnais a été la cible de plusieurs lancers de projectile. Le club phocéen en a dénombré huit (en quatre minutes de jeu...), dont une autre bouteille lancée en direction du poteau de corner où se trouvait le joueur.



Ces scènes montrent clairement qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé, comme l'a affirmé le club rhodanien. Les Olympiens ont aussi fourni "de nombreuses images et différents fonds sonores captés par le diffuseur lors desquels Payet est particulièrement visé et insulté par le virage lyonnais, pour mettre en valeur cette ambiance "malsaine"", explique le média. Ces éléments n'ont pas suffi à ce qu'ils soient convoqués par la commission de discipline.



Ces pièces pèsent lourd et chaque jury devrait s'y montrer sensible. Pour autant, la commission de discipline nous a parfois habitués à des décisions surprenantes. Espérons qu'elle se montre juste, ce soir.