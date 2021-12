Payet absent contre le Lokomotiv ?

Dimitri Payet (34 ans) pourrait être laissé au repos, jeudi. Le Réunionnais a ressenti une gêne à une cuisse, contre Brest (1-2).





Selon les informations glanées par L'Équipe, Jorge Sampaoli pourrait se passer des services de son maître à jouer, en Ligue Europa. Le quotidien précise que le milieu offensif a ressenti une gêne à une cuisse, face aux Bretons. Il est donc probable que le technicien argentin ne prenne pas de risque et le fasse souffler.



L'OM enchaîne les rencontres tous les trois jours depuis de nombreuses semaines (hors coupure internationale). On peut en effet comprendre que certains cadres aient besoin de souffler. Le problème, c'est que la formation olympienne a développer une Payet-dépendance et qu'elle affiche un visage bien différent, lorsqu'il est absent. Le match contre le Lokomotiv pourrait être une occasion pour ses remplaçants de s'émanciper et de montrer ce qu'ils sont capables de faire.



Cette saison, Dimitri Payet a inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives en 16 apparitions, toutes compétitions confondues. A noter que Bamba Dieng est également incertain.