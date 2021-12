Rothen : "Ces propos de Jean-Michel Aulas sont honteux"

Jérôme Rothen a donné son sentiment sur les polémiques des derniers jours, concernant le dossier Lyon-OM. Il a jugé les interventions de Jean-Michel Aulas honteuses.





L'ancien joueur parisien n'a pas vraiment goûté les dernières sorties du président de l'OL. Il a été déçu par l'homme : "Ces propos de Jean-Michel Aulas sont honteux. Ils sont honteux, car ça donne une image du football français qui est désastreuse. Elle l'est déjà par rapport à ce qu'il se passe en dehors des terrains, car sportivement depuis le début de l'année c'est quand même rafraîchissant. (...) Aulas, je suis encore plus déçu de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le foot depuis 1 an ou 2, il connait le foot, c'est lui tout seul qui a monté ce club. Sauf qu'on a besoin d'avoir des gens compétents avec la tête sur les épaules et qui prennent du recul. Il faut prendre de la hauteur et Jean-Michel Aulas n'en prend pas assez, il défend sa boutique", a estimé le consultant au micro de RMC.



Jean-Michel Aulas avait notamment évoqué la possibilité qu'un match reprenne sans le joueur blessé, suite à un incident comme celui de Lyon-OM. Il a aussi sous-entendu que Dimitri Payet aurait, avec un peu de bonne volonté, pu reprendre après avoir reçu la bouteille sur la tête. Des propos qui ont de quoi choquer. Le président lyonnais est toujours persuadé qu'il peut influer sur les décisions et les opinions. Sauf qu'il n'a plus la même finesse d'esprit et que ce qu'il arrivait à faire passer avant ne passe plus aujourd'hui. Cela finira par se retourner contre lui.