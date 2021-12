Flamengo a tenté le coup avec Sampaoli

Flamengo aurait sondé Jorge Sampaoli, en vue d'une possible signature, en 2022. Jorge Sampaoli l'aurait recalé sans attendre sa première proposition.





Selon les éléments recueillis par Extra Globo, le club brésilien s'est rapproché du coach de l'OM, en vue d'évoquer sa possible venue, en 2022. L'Argentin aurait refusé l'idée d'un retour au Brésil, avant même d'avoir reçu une première proposition. Il se projette visiblement avec l'OM. Le président de Flamengo, Marcos Braz, a confirmé s'être entretenu avec lui : "J'ai parlé à Jorge, comme j'ai parlé aux autres. Si vous avez le temps de choisir l'esprit tranquille, c'est maintenant. J'ai une relation avec Jorge, je n'ai pas besoin d'intermédiaire", a-t-il confié au média.



Depuis son arrivée à l'OM, Sampaoli a obtenu 14 victoires et 12 matchs nuls, et concédé 6 défaites. Certains de ses choix posent actuellement question, et en particulier sa difficulté à intégrer Arek Milik dans son schéma de jeu. Après presque quatre mois de compétition, son équipe va devoir montrer qu'elle progresse. Elle reste dans le coup pour finir sur le podium.