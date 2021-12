Aulas se réjouit que Longoria ait "évolué depuis Nice"

Jean-Michel Aulas a commenté la sortie de Pablo Longoria, sur les réseaux sociaux. Il se satisfait que son homologue de l'OM ne fasse pas de la sanction lyonnaise sa grande priorité, dans son discours.





"Content que Pablo ait évolué depuis Nice, nous nous retrouvons sur des solutions comme des sanctions individuelles plus que collectives, un barème clair, la notion de récidive.. Avec les ministères, les clubs sortiront par le haut. Etudions toutes les propositions gardons les meilleures", a-t-il écrit sur Twitter. Car cela n'est apparemment pas dans ses habitudes de travailler comme cela.



Sur l'affaire Lyon-OM, le président rhodanien a manqué de classe et montré son visage le plus sombre. Un comportement qui le desservira, car il tend à confirmer toutes les rumeurs qui circulaient sur lui, durant ses succès du début des années 2000. Et s'il se pense en situation de commenter "l'évolution" d'un homme tel que Pablo Longoria, on peut aussi lui faire remarquer que lui-même n'évolue plus depuis longtemps. Bien au contraire. Aulas risque même une grosse sanction, ce soir, pour avoir menacé un arbitre officiel. Il sera ainsi très facile de mesurer la neutralité de la commission de discipline de la LFP.