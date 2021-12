Garétier demande une sanction exemplaire contre Aulas

Geoffroy Garétier considère que Jean-Michel Aulas doit être fortement sanctionné, si les menaces sur l'arbitre sont réelles.





Au micro de Canal+, le journaliste s'est exprimé sur les menaces qui auraient été proférées par Jean-Michel Aulas contre l'arbitre, après l'incident d'OL-OM. Il considère qu'elles sont gravissimes : "C'est très grave ! Tout est grave dans cette histoire, pas uniquement le jet de bouteille qui a atteint Payet et qui a provoqué l'arrêt du match OL-OM. Là, c'est un dirigeant de club, qui de manière circonstanciée et détaillée, est mis en accusation par l'arbitre, l'autorité officielle du football sur ce match, pour des propos inconvenants et déplacés. En réalité, Aulas se prévaut de ses deux fonctions de dirigeant au Comex de la FFF et Conseil d'Administration de la LFP, pour contester à Monsieur Buquet le droit de prendre cette décision d'arrêter le match. Donc c'est très sérieux ! Si jamais ces propos sont avérés, sachant que l'OL et Aulas vont contester les faits, le président de l'OL pourrait être suspendu pendant six mois de vestiaire d'arbitre, voire de toute fonction officielle, à la Fédé et à la Ligue. C'est une grosse sanction qui l'attend, si tout cela est avéré", a-t-il déclaré.



RMC a indiqué que le président de l'OL pourrait être suspendu de vestiaire pour six mois. Le fait d'avoir mis en avant son poids dans les instances pourrait poser la question d'un véritable procès.