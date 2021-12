Lyon-OM : Riolo charge les deux clubs, mais insiste sur Aulas

Daniel Riolo regrette que l'OL et l'OM soient entrés dans une guerre de comm' pour une histoire de points. Il pense que le football doit sortir gagnant de la décision de la commission de discipline, mercredi, et tant pis si le club de Jean-Michel Aulas doit le payer cher.





"Les stratégies de défense de Lyon et de Marseille sont minables. Rabaisser ce qui s'est passé ce soir-là à “Je ne veux pas perdre des points” ou “Je veux gagner le match sur tapis vert”, ça ne relève pas le niveau intellectuel des deux parties. La Ligue n'a jamais hésité, le match devait s'arrêter et le rapport du Préfet est faux. Le lien entre la LFP et l'arbitre a vite été fait pour que cela ne reprenne pas", a-t-il confié lors de l'After.





"Je ne comprends pas ce qu'a fait un président de la dimension d'Aulas"

Le journaliste a refusé d'en faire trop sur l'OL, mais n'en pense pas moins : "On se retrouve dans une situation déplorable et je ne vais pas enfoncer l'OL, mais je ne comprends pas ce qu'a fait un président de la dimension de Jean-Michel Aulas. Tant que l'esprit de boutique ne changera pas, on n'avancera pas. Que Lyon se prenne dans la gueule un match perdu ou un retrait de point, alors que Nice est passé au travers et que c'était gravissime... Je peux comprendre que les Lyonnais l'aient mauvaise. À un moment, il faudrait que les choses soient justes. Il faut un moment où la jurisprudence se crée. Il faut que cela soit le moment du “plus jamais”."



Certaines sources affirment que l'OL pourrait passer entre les mailles du filet. On saura demain soir.