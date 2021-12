Longoria : "Je souhaite que Kamara prolonge"

Dans L'Équipe, le président de l'OM a évoqué le dossier compliqué de Boubacar Kamara, en fin de contrat avec le club à l'été 2022.





"Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps. Ils se sont accentués dernièrement. C'est un actif important pour le club, je souhaite qu'il prolonge. Mais il n'y a pas qu'une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale. Le football est en mutation. Il y a vingt ans, les clubs avaient un pouvoir extraordinaire sur les joueurs, trop même. Ces dernières années, on est passé dans un football où les joueurs ont pris beaucoup de pouvoir. (...) On a proposé différentes formules pour trouver un schéma où tout le monde s'épanouirait et se sentirait prêt à continuer. (...) Il y a match, le ballon est au milieu du terrain, tout le monde doit y mettre du sien" a conclu Pablo Longoria.



Les négociations sont manifestement difficiles entre les deux parties, alors que Boubacar Kamara (22 ans) est courtisé par plusieurs clubs européens, dont l'AC Milan et le FC Barcelone.