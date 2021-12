Rongier a été vexé par Sampaoli l'été dernier

Le milieu de terrain, très en forme depuis le début de la saison, a fait une confidence par rapport au coach de l'OM.





Sur le plateau de BFM Marseille, Valentin Rongier a révélé avoir été titillé par un oubli de son coach, Jorge Sampaoli : "Ce qui m'a le plus marqué, je vais être honnête, c'était pendant la préparation. Le coach a parlé des milieux de terrain et il a cité tout le monde, sauf moi. Là je me suis dit : 'il y a un problème. Dans sa tête, peut-être que je suis dans l'effectif mais il ne va pas m'intégrer dans la rotation.' Je l'ai interprété comme un message pour moi. Peut-être que c'était autre chose et que je me suis fait des films, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit : 'Attends, il ne compte pas sur moi, il va voir'. J'ai demandé au coach si mes efforts pouvaient payer ou si ça ne servait à rien et s'il valait mieux que je parte'."



Manifestement, Jorge Sampaoli a rassuré Valentin Rongier, qui réalise une bonne saison dans un rôle hybride de milieu central-latéral droit.