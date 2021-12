Longoria veut "améliorer l'effectif" cet hiver

Le président olympien a évoqué pour L'Équipe le prochain mercato d'hiver, où il pourrait y avoir quelques changements au niveau de l'effectif de l'équipe première.





"D'ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l'effectif avec les actifs que j'ai dans l'équipe. Cela peut passer par la vente d'un joueur. L'équipe est jeune, elle peut manquer de leadership à certains postes. On cherche des profils différents depuis quelques mois. En cas de sorties, on veut avoir des possibilités de rechange" a annoncé Pablo Longoria.



Dans le sens des départs, Steve Mandanda et Jordan Amavi, en manque de temps de jeu, Duje Caleta-Car, suivi en Angleterre et Boubacar Kamara, en fin de contrat, sont concernés. Du côté des arrivées, les noms se font plus rares, mais existent (Alexandre Lacazette, Sergio Gomez, Alexis Sanchez, Kerem Akturkoglu, Julian Alvarez).