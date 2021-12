Rongier juge "difficile" l'intégration de Milik dans le jeu

Valentin Rongier était invité sur BFM Marseille, ce lundi.





L'ancien joueur de Nantes a évoqué le cas de son compère Arkadiusz Milik, moins en forme ces derniers matchs : "On connaît tous ses qualités. Il l'a montré l'année dernière. C'est un très bon attaquant. C'est parfois difficile pour lui de s'intégrer dans le jeu parce qu'il aime recevoir des centres et être dans la surface. Ce n'est pas forcément la manière dont on joue en ce moment. Il n'a pas énormément d'opportunités et il a peut-être un manque de confiance en ce moment. On l'a vu sur certaines situations. Il a manqué des un-contre-un, mais on a tous confiance en lui. Un 'Arek' à 100%, ça nous fait du bien."



Depuis le début de la saison, le Polonais de 27 ans a inscrit 4 buts en 13 rencontres.