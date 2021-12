Lyon devrait avoir une sanction clémente

Selon les informations de RMC, le club de Jean-Michel Aulas, très puissant au sein des instances du football français, devrait passer entre les mailles des filets.





Lancer un projectile sur un joueur de football durant un match, et le toucher en plein visage, ne devrait pas amener une lourde sanction pour le club accusé. Selon RMC, la LFP, qui doit rendre officiellement son verdict ce mercredi, ne devrait prononcer à l'encontre de Lyon qu'un point de sursis en moins, avec le match Lyon-OM à rejouer, en plus d'un match à huis clos au Groupama Stadium.



Selon le média, la LFP a pris note que l'acte était le fait d'un individu isolé, quand bien même Dimitri Payet ait été visé par d'autres projectiles durant les 4 minutes de jeu, et a apprécié que Lyon prenne des mesures, comme la pose de filets de protection. Lyon devrait également échappé à une amende en ces temps de Covid-19.



Manifestement, la pression que Jean-Michel Aulas exerce sur la ligue et les instances de manière générale va porter ses fruits, demain.