Longoria : "Si on doit rejouer ce match, on devra l'accepter"

Le président de l'OM, Pablo Longoria, a été interrogé par L'Équipe sur la rencontre Lyon-OM, dont on connaîtra les sanctions ce mercredi.





Comme à son habitude, l'Espagnol adopte une position au-dessus de la mêlée, en privilégiant le bien du football français avant tout, ce dont certains de ses homologues, et surtout un, devraient s'inspirer : "Si on doit rejouer ce match, on devra l'accepter. C'est une décision qui aura une conséquence pour tous les clubs français, pas seulement l'OM et Lyon. Je ne pense pas que donner le pouvoir à un spectateur d'influer sur le résultat soit une bonne idée pour l'équité sportive. Je suis plutôt pour des sanctions individuelles, de vraies sanctions exemplaires. Je crois que ces incidents peuvent affecter tout le monde, dans n'importe quel stade."



Pour rappel, le match Lyon-OM avait été interrompu après que Dimitri Payet ait reçu une bouteille d'eau pleine dans la tête au moment de tirer un corner, à la 4e minute de jeu.