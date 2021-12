Zubizarreta fait le bilan de son passage à l'OM

L'ancien directeur sportif de l'OM, en poste de 2016 à 2020, était invité sur la chaîne BeIN Sports.





Andoni Zubizarreta a détaillé le fonctionnement lors des mercatos, entre le coach d'alors, Rudi Garcia, et l'ancien président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud : "Je dirais que c'est 50% pour Rudi Garcia, 40% pour moi et 10% pour Jacques-Henri Eyraud pour le côté sportif. Pour le côté économique, c'est le président Eyraud qui avait le pouvoir décisionnel, c'est lui qui pouvait définir le montant de l'enveloppe financière disponible ni Rudi (Garcia) ni moi. Si on avait une discussion sur un profil ou un autre, c'était à lui de trouver la bonne route. Je pense que l'on a un pourcentage intéressant de réussite..."



Pour rappel, durant son ère à l'OM, qu'il juge satisfaisante, Kostas Mitroglou, Kevin Strootman, Grégory Sertic, Valère Germain, Aymen Abdennour, Clinton Njie, Tomas Hubocan, Nemanja Radonjic ou encore Saîf-Eddine Khaoui ont signé au club.