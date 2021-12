Mercato : Mandanda ouvert à un départ ?

Devenu numéro 2 à Marseille, Steve Mandanda réfléchit à son avenir au club.





D'après les informations du Quotidien du Sport, le Français de 36 ans ne dirait pas non à un départ de l'OM lors du prochain mercato d'hiver. En effet, Steve Mandanda, qui a joué seulement 4 matchs cette saison, étudierait l'option d'un départ pour trouver un temps de jeu plus important ailleurs. Le joueur de 36 ans aurait en ligne de mire l'Équipe de France, et la Coupe du Monde au Qatar, en 2022. Actuellement, Steve Mandanda n'est même plus convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps. Mais en cas de temps de jeu supérieur, l'ancien joueur de Crystal Palace pourrait retrouver les Bleus.



Steve Mandanda est sous contrat avec Marseille jusqu'en 2024.