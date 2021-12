Acculé, Aulas se défend et provoque

Jean-Michel Aulas a réagi aux annonces de la soirée, concernant la pression qu'il aurait mise sur l'arbitre pour que Lyon-OM reprenne. Il s'en est pris aux dirigeants marseillais.





"C'est tout de même étonnant que l'OM veuille influencer la LFP et ses commissions. Pour tenir un tel langage, il faut se croire sacrément sûr de soi ! C'est inquiétant pour l'OL dont l'argumentation d'un acte isolé est différente des précédents incidents où l'OM semble toujours là", a écrit le président rhodanien, sur son compte Twitter. Il a un peu plus tard suggéré que le match soit repris malgré le blessé : "Pour éviter d'arrêter à tort un match on pourrait permettre aux clubs de remplacer 1 joueur potentiellement blessé : donner la possibilité de rester à 11 comme dans le cas d'une commotion (6e remplaçant), peut-être même que ça pourrait inciter le blessé à reprendre ?"



JMA ne se met décidément pas de limite et a de nouveau montré son visage le plus laid. Ses propos sont honteux et la pression mise sur l'arbitre, si elle est fondée, est inadmissible et certainement condamnable. Espérons que les instances vont réagir face à des interventions choquantes et absolument antinomiques avec toute notion de fair-play.