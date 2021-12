Lyon-OM : l'arbitre accuse Aulas de l'avoir menacé

Dans un rapport qu'à pu consulter l'AFP, Ruddy Buquet y retranscris des menaces dont il a été victime de la part de Jean-Michel Aulas.





La commission de discipline n'a pas encore rendu son verdict concernant l'affaire OL-OM (elle le fera ce mercredi), mais l'AFP a tout de même réussi à se procurer le rapport rédigé par Ruddy Buquet, l'arbitre de la rencontre. Dans ce document, ce dernier met en avant l'attitude de Jean-Michel Aulas, qui l'aurait menacé s'il refusait de faire reprendre la rencontre.



On peut notamment lire : "Je tiens à préciser que M. Aulas Jean-Michel, président de l'Olympique lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire :'La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du comex et ça ne va pas en rester là.'". Des propos auxquels l'Olympique Lyonnais a rapidement réagi, via son porte-parole, en expliquant que ces propos étaient "incomplets, sortis de leur contexte et relatifs à l'incompréhension entre la Ligue qui communique sur la reprise du match alors qu'au même moment l'arbitre a changé de position en arrêtant le match pour des raisons alors non expliquées".



Dans son rapport, Mr Buquet parle également de l'attitude "déplacée" de Jorge Sampaoli. Quel sera le fin mot de l'histoire ? Réponse mercredi, aux alentours de 18h.