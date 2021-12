Cannet Rocheville - OM sur France 3

L'OM fera son entrée en lice en Coupe de France le 19 décembre prochain face à Cannet-Rocheville. La rencontre sera à suivre sur France 3, à 13h30.





Si l'on ne sait toujours pas où la rencontre entre Cannet-Rocheville et l'OM va se disputer, une chose est sûre, on pourra tout de même suivre ce match sur France 3 le dimanche 19 décembre à 13h30. À l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France, le groupe France Télévisions proposera un week-end "au coeur des régions" comme c'est le cas depuis quelques années. Le match des Olympiens sera même l'affiche de la journée. Par conséquent, même si vous n'habitez pas dans la région marseillaise, il sera possible de suivre cette rencontre.