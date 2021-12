Perrin : "Ça ne me dérangerait pas de prendre les trois points contre l'OM"

Lucas Perrin (23 ans) attend l'OM de pied ferme. Il espère jouer un mauvais tour à l'équipe de Jorge Sampaoli.





Après le gros succès obtenu par le RCSA face à Nice (3-0), le minot a confié sa satisfaction aux médias, en zone mixte : "Beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Pas personnellement pour moi, mais pour toute l'équipe. On a fait un très très gros match, que ce soit défensivement et offensivement. On est très contents de ce qu'on a fait et je pense qu'il faut reproduire ça le plus rapidement possible." Il est maintenant impatient de croiser la route de l'OM, par qui il est prêté à Strasbourg : "Je suis content, on va les recevoir à la Meinau. Ça va être une belle ambiance, un beau match. Si après on peut gagner, ça ne me dérangerait pas de prendre les trois points face à Marseille." Et il espère faire un gros match, même s'il a conscience qu'il ne faut pas se voir trop beau : "C'est le dernier match à domicile avant la trêve, on va tout faire pour prendre les trois points. (...) On a fait une très grosse performance, mais il ne faut pas s'enflammer. On peut vite se prendre une gifle", a-t-il conclu.



Lucas Perrin a disputé 13 matchs avec l'équipe de Julien Stéphan, cette saison. Il était notamment titulaire face à Bordeaux (5-2) et Nice (3-0).