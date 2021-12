Stéphan : "L'atmosphère sera sans doute incroyable"

Julien Stéphan a évoqué le prochain match Strasbourg-OM, après la claque mise par son équipe à Nice (3-0). Il ne la considère pas comme favorite.





"On va préparer la réception de l'OM la semaine prochaine, dans une Meinau à l'atmosphère qui sera sans doute incroyable. On va profiter de cette semaine pour bien récupérer et, avec beaucoup d'humilité et de force, préparer la réception de cette équipe marseillaise qui est une formation surprenante et qui peut venir jouer dans différents systèmes avec des joueurs de talent. On ne part pas favoris, mais on vendra chèrement notre peau", a déclaré le coach alsacien face à la presse.



Comme Brest, Strasbourg reste sur une grosse série. Il n'a plus perdu depuis six matchs (3 succès et 3 matchs nuls). Et il en a passé 5 à Bordeaux, mercredi, puis 3 à Nice, hier. Les hommes de Jorge Sampaoli devront donc être à bloc pour espérer rivaliser. Pour rappel, ils ont auparavant rendez-vous avec le Lokomotiv Moscou, en Ligue Europa. On peut imaginer que Jorge Sampaoli en profitera pour faire tourner son effectif.