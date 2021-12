Villas-Boas à Flamengo ? La réponse est tombée

André Villas-Boas n'ira pas à Rio de Janeiro pour y entraîner Flamengo. Aucun contact n'aurait eu lieu avec les dirigeants du club brésilien.





Selon les informations transmises par le journaliste Fabrizio Romano, le coach portugais n'est pas en discussion avec Flamengo, en vue d'une prochaine signature : "André Villas-Boas n'a jamais été en contact avec Flamengo pour devenir le nouveau manager. Pas de pourparlers, pas de discussions en cours et aucune chance. Le manager portugais a des projets différents pour son avenir et Flamengo ne lui a fait aucune proposition", a-t-il écrit sur Twitter.



AVB n'a pas retrouvé de poste depuis son départ de l'OM, en février 2021. Pour rappel, il a passé 60 rencontres sur le banc de touche marseillais, pour un total de 29 succès, 13 matchs nuls et 18 défaites. Il a notamment terminé 2e lors de la saison 2019-2020, laquelle n'est pas allée à son terme en raison de la Covid-19. En novembre, son nom a été associé à la sélection portugaise, en vue du possible remplacement de Fernando Santos.