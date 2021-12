Mercato : Amavi pas emballé par un départ cet hiver ?

Jordan Amavi (27 ans) serait étonné de sa situation, cette saison. Et il ne serait pas pressé de partir.





Selon les renseignements communiqués par L'Équipe, le latéral gauche ne comprend pas pourquoi Jorge Sampaoli a décidé de ne pas l'utiliser, cette saison. Il serait frustré par sa situation, mais "ne partira pas à tout prix", cet hiver. Il serait en outre apprécié dans le vestiaire.



Le quotidien rappelle que Pablo Longoria a bouclé sa prolongation après que Jorge Sampaoli ait validé ce choix, il y a quatre mois. Le natif de Toulon est désormais engagé jusqu'en 2025. On peut aussi se demander, ce que n'évoque pas le journal, si la condition physique du joueur n'est pas pour quelque chose dans les décisions de l'Argentin. Il n'a en effet pas toujours paru particulièrement affûté, cette saison.



Depuis 2017, Jordan Amavi a participé à 125 rencontres sous le maillot de l'OM. Il a également marqué 3 buts et délivré 8 passes décisives. Il a connu des premières saisons difficiles et semblait avoir retrouvé un très bon niveau, avant sa longue blessure de la saison passée.