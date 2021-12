Guendouzi : "On dirait que ça fait six ans que je suis à l'OM"

Mattéo Guendouzi a déjà une idée de quoi sera fait l'avenir. Il souhaite tout simplement rester à l'OM, ces prochaines années.





Le milieu de terrain a lâché quelques mots au sujet de son avenir. Il espère bien rester à Marseille, au terme de son prêt : "Ca fait peut-être six mois que je suis ici, mais on dirait que ça fait six ans que je suis à l'OM. J'ai beaucoup de temps de jeu, je me sens vraiment important dans l'équipe et j'espère que ça va continuer encore de nombreuses années comme ça", a-t-il déclaré au micro de Téléfoot.



Mattéo Guendouzi a en effet été prêté par Arsenal, lors du mercato estival, alors que Mikel Arteta ne comptait pas sur lui. Il a depuis disputé 21 matchs sous le maillot de l'OM, dont 16 en Ligue 1. Il a aussi inscrit 2 buts. Et il a honoré sa première sélection en équipe de France, il y a quelques semaines. Son option d'achat serait de 11 millions d'euros et l'on peut imaginer que Pablo Longoria ne réfléchira pas longtemps à la lever.



L'OM ne dispose en revanche pas d'option d'achat pour William Saliba.