Cheyrou voudrait voir Gerson en huit

Benoît Cheyrou souhaiterait voir Gerson (24 ans) à sa vraie place, c'est-à-dire au coeur du jeu. Il le considère comme un vrai numéro huit.





"Sur son but, il démarre d'une position de numéro huit. C'est pour moi celle qui sera la meilleure pour lui, par rapport à ses qualités et par rapport au fait qu'il soit face au jeu, a confié l'ancien milieu relayeur de l'OM au micro de Prime Vidéo. Quand Brest avait le ballon, il était beaucoup plus bas au poste de milieu de terrain. On l'a vu revenir et de fort belle manière pour récupérer le ballon sans faire faute. Il a couvert beaucoup de terrain de par ses deux postes. On l'a vu en point de fixation devant au poste de numéro 9, parfois prendre la profondeur, mais également au poste de milieu de terrain. Je suis persuadé que c'est dans le coeur du jeu où il exploitera le mieux ses qualités. On l'a vu en point d'appui avec Dimitri Payet et je suis sûr que ça peut fonctionner avec Arkadiusz Milik."



Gerson a inscrit 2 buts lors des 2 derniers matchs et certainement marqué des points, dans l'esprit de Jorge Sampaoli. Un cran plus bas, au poste de numéro six, Boubacar Kamara a réalisé quelques prestations inquiétantes, ces dernières semaines. Et son attitude concernant la fin de son contrat commence à poser question. Se dirige-t-on vers une réorganisation de l'entrejeu olympien ?