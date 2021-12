Mercato : Kamara aurait indiqué au Barça qu'il ne prolongerait pas avec l'OM

Boubacar Kamara (22 ans) aurait fait savoir au FC Barcelone qu'il ne prolongerait pas son contrat avec l'OM. Or il affirmait, il y a quelques jours, qu'il n'avait pas pris sa décision.





Selon El Nacional, le milieu de terrain défensif a fait savoir au Barça par le biais de son représentant qu'il ne prolongerait pas avec le club marseillais. Une information qui entre en contradiction avec ce que le joueur indiquait en conférence de presse, il y a quelques jours. Il avait en effet précisé qu'il n'avait pas fait son choix, pour son futur.



Info, intox ? On ne tardera pas à le savoir. Le joueur alterne en tout cas les bonnes et les très mauvaises prestations, en championnat et en coupe d'Europe. On se souvient d'ailleurs que Florian Thauvin avait commencé à être perturbé par son avenir à partir de ce moment-là de la saison, l'an passé. Et il avait justement fait le choix de partir au terme de son engagement, privant l'OM des indemnités sur son transfert.



L'attitude de Boubacar Kamara pose clairement question, cette fin d'année. Il est pour l'instant impossible de savoir ce qu'il compte réellement faire. Espérons qu'il clarifie vite sa situation et opte pour un nouveau contrat, de façon à ne pas léser son club formateur.