L'entourage de Suk s'est exprimé sur l'insulte raciste

Un membre de l'entourage de Hyun-Jun Suk (30 ans) a lâché quelques mots concernant les propos racistes qui ont ciblé l'attaquant, lors du match OM-Troyes (1-0). Le joueur ne souhaite pas relancer la polémique et préfère miser sur l'ignorance.





"On en a parlé plusieurs fois, mais la meilleure réponse aux gens stupides, c'est de les ignorer", a déclaré le proche du joueur troyen dans L'Est Éclair. Il faut dire que Pablo Longoria a pris les devants et, après avoir présenté ses excuses et participé à la publication d'un communiqué, a convoqué le salarié responsable de ces paroles. Il l'aurait sermonné et une procédure aurait été lancée en vue de possibles sanctions.



Pour rappel, les propos, préférés depuis le banc marseillais, ont été entendus à la télévision. La rencontre se jouait en effet à huis clos.